L’iniziativa si svolgerà oggi e domani. Basket e musica al parco Coletta. Giornate nel segno dell’inclusione

Sarà il parco Marco Coletta a ospitare oggi e domani la prima edizione di “Rhythm ‘n’ Basket”: due giornate dedicate alla cultura urban, tra basket, skate, rap, freestyle, hip hop e tanta energia, con food truck e party serali. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore Francesco Carità insieme a Nicola Frignani, organizzatore dell’evento e presidente dell’associazione sportiva “44zero28 Sports” e Nicolò Galdi, collaboratore organizzativo.

"E’ un evento nuovo per la nostra città – ha affermato l’assessore Francesco Carità –, che unisce varie discipline sportive ad attività legate alla cultura urban, in un contesto importante per Ferrara, il parco Coletta frutto di una riqualificazione che l’amministrazione comunale ha voluto fortemente, per ripopolare il quartiere e riempirlo di attività sportive ed iniziative come questa. Grande spazio avranno anche la musica e l’intrattenimento, con l’hip hop e Lorenzo De Blanck, oltre che l’inclusione, altro tema su cui in questi anni stiamo lavorando tanto a Ferrara anche in ambito sportivo. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e per aver portato a Ferrara un evento di questo tipo, a cui il Comune con piacere offre il proprio patrocinio e il proprio supporto operativo".

"E’ una manifestazione – ha spiegato Nicolò Galdi – che vuole dare risalto a questa area della città, che è stata ripopolata anche grazie alle strutture sportive e per le famiglie. Al centro dell’evento, per entrambe le giornate, c’è un torneo di basket tra 16 squadre che si contenderanno l’accesso alle finali nazionali di “Not in my house” in programma a Bologna. A fare da contorno, tutti e due i pomeriggi spazio al minibasket e al settore giovanile, con la collaborazione con alcune delle più importanti realtà cestistiche della provincia: Sbf, 4 Torri, Vis Basket e Gallo Basket, senza dimenticare il baskin". "Ringraziamo il Comune – ha aggiunto Nicola Frignani – che ci ha accolto con entusiasmo. Il nostro obiettivo è dare spazio e voce a tante realtà e tante persone che a volte magari si sentono trascurate".