L’iniziativa. Un successo "Nuotiamo insieme per il Parkinson», la maratona con il campione Ruffini

Oltre 120 km, per l’esattezza 122 e 75 metri, sono stati percorsi dai tanti partecipanti alla nuotatona "Nuotiamo Insieme per il Parkinson" andata in scena nella piscina comunale di viale Don Bosco. Promossa dal Centro Nuoto Macerata Fior di Grano e dal Centro Salvamento Marche, è stata una iniziativa inedita e assai apprezzata che ha spinto 90 persone a nuotare per aiutare chi è impegnato contro la grave malattia.

Nella vasca maceratese c’erano protagonisti di ogni età, dai triatleti del Centro Nuoto Macerata, capaci di superare i 2-3 km a testa, ai partecipanti più anziani che, con pochi metri, hanno comunque dimostrato il loro sostegno alla causa. Per non parlare dei tanti giovani. Tutti hanno potuto nuotare assieme al testimonial Simone Ruffini, campione del mondo a Kazan nella massacrante 25km. Il tolentinate non solo si è tuffato confrontandosi con i partecipanti, ma si è reso disponibile a rispondere alle loro domande, raccontando le sue esperienze da atleta.

Protagonista della giornata anche Roberto Ripani, campione di para-triathlon, esempio concreto di come lo sport possa aiutare ad affrontare il Parkinson con coraggio e determinazione. L’evento ha concluso un programma con due appuntamenti, la nuotatona era stata preceduta da un convegno qualche giorno prima. Entrambi sono stati organizzati con il patrocinio della Fondazione Limpe-Dismov, della Federazione Italiana Nuoto regionale e del Comune.

Andrea Scoppa