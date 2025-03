L’intesa con la società ferrara united per avvicinare giovanissimi alla disciplina. La giunta di Tresignana investe sulla pallamano: allenamenti per principianti

A Tresignana arriva la pallamano per i giovani. La nuova opportunità è stata resa possibile grazie alla società Asd Ferrara United (affiliata al Coni) che, sulla base di un progetto di avvicinamento a sport non tradizionali nelle scuole medie di Tresigallo e Formignana, aveva "sondato" quanto la pallamano potesse essere uno sport interessante per i ragazzi tresignanesi. Nelle prossime settimane, dunque, partirà un’attività che coinvolgerà i giovani di entrambi i sessi del territorio in un progetto dinamico e formativo, tramite un’iniziativa che promuove lo sport come strumento di crescita, socializzazione e benessere. Tutto ciò sarà possibile grazie al sostegno economico della giunta comunale, che consentirà a ragazze e ragazzi di partecipare gratuitamente, senza aggravio per le loro famiglie. "Continuiamo investire concretamente nei giovani e nello sport, perché crediamo sia un motore fondamentale per il loro benessere e per la crescita della nostra comunità e nel nostro programma è ben chiaro come Tresignana sia aperta a tutti gli sport". Il vicesindaco con delega allo Sport, Arrigo Giubelli evidenzia come la pallamano sia "uno sport completo, che stimola il gioco di squadra, la coordinazione e il rispetto delle regole" e "oOffrirlo gratuitamente per questa fase di orientamento iniziale – conclude l’assessore alle politiche giovanili, Simone Mazzini – significa dare a tutti i ragazzi la possibilità di mettersi in gioco senza barriere economiche". L’attività sarà aperta da oggi e verrà organizzata con il supporto di istruttori qualificati. Per info: 349-6536994; 333-1366726.