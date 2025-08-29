L’Italia Under 15 è medaglia d’oro ai Campionati Europei di dodgeball

Una splendida medaglia d’oro è il grande risultato colto dall’Italia Under 15 maschile ai recenti campionati europei giovanili di dodgeball, andati in scena a Saragozza in Spagna. Una selezione azzurra che ha parlato molto empolese: a guidarla dalla panchina sono stati infatti i due tecnici dello Swarm Empoli Matteo Neri ed Alessandro Gozzi, mentre tra i protagonisti in campo hanno spiccato anche i due giovani gialloneri Giulio Cinelli e Lorenzo Filippetti.

Passato il girone eliminatorio come seconda alle spalle della Francia dopo aver perso all’esordio proprio contro i transalpini e battuto invece la terza formazione della Spagna, l’Under 15 italiana si è sbarazzata nei quarti di finale della Repubblica Ceca e in semifinale dell’Austria, per dominare 25-7 nella finalissima i coetanei della Spagna.

Podio solo sfiorato invece per l’Under 18 maschile allenata dai soliti Neri e Gozzi, con in campo l’altro empolese Tommaso De Carolis, sconfitta 15-13 di misura dall’Inghilterra nella finale per il terzo posto. Quarto posto anche per l’Under 15 Femminile, al suo esordio internazionale, guidata tra gli altri dal tecnico dell’Empoli Swarm Simone Neri, che ha inoltre portato al quinto posto anche la selezione Under 18 femminile. Le azzurre più giovani si sono arrese nella finale per il terzo posto alle padrone di casa spagnole con il risultato di 18-10, mentre le più grandi sono uscite ai quarti di finale, battute 22-8 dall’Austria.