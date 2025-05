Litorale Unilavoro Pmi sconfitto nello spareggio promozione: addio sogni di serie B

Si chiude con molto rammarico la stagione del Litorale Unilavoro Pmi che nello spareggio promozione per accedere alle final four del campionato nazionale di serie B ovest, girone 1, è sconfitto 13-9 dai genovesi della Calvarese e dice addio ai sogni di promozione. I liguri si portano subito in vantaggio: nell’individuale Giacomo Crovo perde sul filo di lana (10-9); e perdono anche Daniele Basso-Fulvio Lazzini nella coppia (9-4) e Franco Dogliani-Giovanni Manfredi-Carlo Gnecco nella terna (8-3); mentre nella coppia Thomas Cevasco-Maurizio Baracchini si impongono 7-10. Negli alternativi il Litorale si aggiudicava quattro punti su sei: nella corsa con il recuperato Aguiel Saad (27-22) e nei tiri tecnici con Daniele Basso (7-18), mentre Franco Dogliani cede 15-12 all’ultimo bersaglio. Sull’8-6 Franco Dogliani-Giorgio Basso pareggiano nella coppia (6-6), ma le due sconfitte di Giacomo Crovo-Thomas Cevasco nella coppia (7-4) e di Carlo Gnecco-Fulvio Lazzini-Mario Ara nella terna (9-4), rendono ininfluente la netta vittoria di Daniele Basso nell’individuale (5-11).

ma.mu.