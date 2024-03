Lo show del Toscana Tour. Oggi il gran premio finale

di Sonia Fardelli

I cavalieri italiani continuano a dominare in questa prima settimana del Toscana Tour nelle gare internazionali dello Csi2* e si aggiudicano numerosi podi in attesa del Gran Premio che si terrà questa mattina nel campo Dante, anticipato alle ore 8.30/9 per cercare di evitare il maltempo. Nella 140, la categoria più alta della giornata di ieri, la vittoria è andata a Roberto Turchetto (nella foto a sinistra) in sella a Asjemenou Sr z, seguito dal giovane carabiniere Giacomo Casadei con Irasca, che in questa settimana è più volte salito sul podio, facendo vedere le sue grandi potenzialità. Terzo posto per Bruno Chimirri (nella foto a destra) con Giotto e quarto per l’inossidabile cavaliere italiano Arnaldo Bologni. In decima posizione Nico Lupino che adesso indossa la casacca dell’Esercito, ma che per anni è stato il cavaliere di punta dell’Equestrian. Nella 135 ad alzarsi sul pennone è stata la bandiera della Germania con Jorne Sprehe in sella a Starlinda, ma subito in seconda posizione l’italiano Bruno Chimirri con Giselle e in terza Filippo Martini Di Cigala con Adamantea dell’Esercito. In 16esima posizione la giovanissima amazzone aretina Caterina Vanni che ha chiuso sia la prima che la seconda fase della gara senza errori sugli ostacoli.

Nella categoria 130 vittoria di Vincenzo Carlino con Cyranò, secondo posto per Gabriel Zagni Minucci e in terza posizione la Turchia con Ozgur Ozka. Nella categoria più alta del Pony Tour in prima posizione la Svizzera con Victoria Scherbakow, seconda per l’Ungheria con Dorottya Gibicza e terza posizione per la giovane amazzone italiana Carolina Fenocchio, che già nelle altre giornate aveva fatto vedere ottime prove.

Stamani l’atteso Gran Premio che si terrà nel campo Dante (verso le 8.30/9) e che vedrà darsi battaglia i migliori cavalieri e amazzoni di questa prima settimana di gare.

A seguire le altre categorie dello Csi a due stelle, di quello ad una stella e del Pony Tour. Un’ultima giornata di gare per questo primo week end del Toscana Tour che da ora in poi crescerà in numero di partecipanti e anche in difficoltà nelle gare. Fino ad arrivare allo Csi a tre stelle che vedrà in lizza i big dell’equitazione mondiale.