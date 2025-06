Lo show di Obaid, Marquez deve inchinarsi

Venerdì sera al Palapalestre Ahmed Obaid ce l’ha fatta e ha conquistato il vacante titolo dei pesi mosca dell’Union Boxing International, battendo con largo verdetto il ventunenne venezuelano di Maracay, Samuel Marquez. Il pugile di Massimiliano Duran, palestinese di Gaza ma da molti anni radicato e integrato all’ombra del Castello Estense, è stato protagonista di una prestazione davvero notevole superando un rivale in possesso di colpi pesanti e di un ritmo asfissiante. Obaid, in strepitose condizioni atletiche, non si è mai fermato e ha fatto valere il maggiore allungo e un’instancabile mobilità, anticipando costantemente Marquez che, al 4° e 7° round gli ha procurato due lievi ferite con la testa. Alla 6^ ripresa è stato persino richiamato per avere lanciato qualche epiteto a Obaid che, bisogna sottolinearlo, non ha risposto alla provocazione. Molto preciso e vario nelle combinazioni, il palestinese-ferrarese ha vinto tra gli applausi del pubblico una sfida accesa ed emozionante dal primo all’ultimo secondo, con intelligenza, tecnica, doti di fondo e per merito pure del venezuelano, il quale l’ha obbligato a dare il meglio di sè.

Nel sottoclou, il supermedio italo-cubano Daniel Quiroz ha sovrastato ai punti l’orgoglio ventiquattrenne georgiano Valery Gojiashvili, il quale ha superato momenti difficilissimi senza cedere mai. Quiroz è un elemento di notevole talento e probabilmente non dovrà attendere troppo per raggiungere i vertici tricolori della categoria. Ha invece deluso Emanuele Venturelli, che è sceso dai massimi ai massimi leggeri. La lunga lontananza dal ring, oltre un anno, può essere una parziale giustificazione, ma contro il duro bielorusso Viktar Chvarkou è sembrato l’ombra di se stesso. Lento, insicuro e prevedibile, è stato sconfitto ai punti dal più attivo e determinato rivale e l’orgoglio non gli è servito a nascondere le proprie attuali carenze.

Tra i dilettanti, match da incorniciare nella semifinale del campionato regionale dei 70 kg. tra il padanino Ali Valdevit e Ousmane Cisse (Le Torri Bologna). Entrambi tecnici e talentuosi, per certi versi somiglianti, hanno meritato ripetuti applausi a scena aperta. Ha vinto con merito il pugile di Momo Duran, che ha attaccato per tutto le tre riprese l’altissimo e bravo avversario.

Gualtiero Becchetti