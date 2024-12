Lo sprinter brianzolo. Tortu: "Ero favorito agli Europei ma ho voluto strafare col cronometro»

"Sono tornato a casa inc..o dagli Europei, dove potevo vincere i 200 metri e sono arrivato secondo". "Nella corsa il più grande avversario è il cronometro", come racconta il 26 enne lombardo Filippo Tortu ospite di Cattelan. "Il mio errore? Ho peccato un po’ non dico di arroganza, ma sapevo di essere il favorito, perché nelle qualifiche ero andato meglio degli altri correndo facilmente. Ho voluto forzare e a tutti i costi raggiungere un obiettivo di tempo che mi ero prefissato". A.S.