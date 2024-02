Lo sprinter Chituru Ali: "La mia ossessione olimpica. Pronto a tatuarmi i 5 cerchi"

Timido, umile ma con le idee chiare. Alle luci dei riflettori di un’intervista preferisce certamente quelle della ribalta in pista. Dove sfreccia velocissimo, oggi più che mai, inseguendo un sogno chiamato Parigi 2024. Meglio dirlo a bassa voce, però. Perché Chituru Ali è fatto così: preferisce i fatti alle parole. Proclami zero, fatica tanta. Dopo aver vinto due settimane fa il titolo italiano, ora con la nazionale azzurra è già a Glasgow, dove proverà a stupire tutti ancora sui 60 metri nei mondiali indoor (Samuele Ceccarelli l’altro italiano in gara). L’esplosione con il 6.57 in finale ad Ancona fa parte già del passato, perché “Citru“ (come lo chiamano in famiglia) sa che si può sempre migliorare. Ma se l’atleta delle Fiamme Gialle davvero dovesse continuare a correre così veloce nessun traguardo gli sarebbe precluso. Sorride il “Bolt di Como“, il 24enne gigante lombardo di 198 centimetri e che porta il 49 e mezzo di piede cresciuto in riva al lago nel quartiere periferico di Albate, affidato alla famiglia Mottin. Citru sa bene da dove arriva e quale percorso ha fatto negli anni, per questo sulla schiene si è tatuato delle radici e delle ali. Queste ultime ben “spiegate“ al vento verso nuovi obiettivi, "perché servono per spiccare verso nuovi obiettivi".

Dunque, la chiamano il Bolt di Como. Ma sulle tracce di Marcel Jacobs. Paragoni ingombranti?

"No, no... Io sono semplicemente Citru. Posso prendere ispirazione da due fenomeni che hanno fatto più di me, ma io sono me stesso".

Provi a definirsi con tre aggettivi...

"Competitivo, nel senso che amo le sfide. E poi caparbio, introverso... Sono poco abituato alle interviste, mi concentro più sugli obiettivi che ho davanti"

Mondiali indoor a parte, il più importante è Parigi...

"E’ il mio sogno olimpico per cui sto lavorando datempo. Ci vuole ancora un po’ per ottenere il tempo giusto ma sento che la meta non è lontanissima. Bisogna solo avere pazienza, ci vorranno le condizioni giuste e le gare giuste. Di solito quando c’è competizione tendo a far uscire il meglio"

Serve un gran tempo per andare ai Giochi...

"Per quel che riguarda i 100 metri credo 10 secondi netti, i 200 non li ho ancora fatti ma penso 20.16. E per caratteristiche potrei farli. Però sono molto contento di ciò che ho realizzato finora: tempi molto buoni sui 60 metri, il vero banco di prova per i 100. Devo migliorare nella fase più carente che è l’avvvio".

Torniamo ai suoi colleghi: Jacobs, Tortu, Desalu. Sono comunque il suo riferimento...

"Penso di avere parecchie caratteristiche in comune con ognuno di loro ma Marcell (Jacobs, ndr) ha una capacita unica nelle situazioni di tensione, con grande freddezza nel controllo motorio. Ma anche Filippo (Tortu, ndr) sa come reagire quando nessuno se l’aspetta".

Che rapporto ha con Jacobs?

"Anche lui è bello gasato, mi incita, ci sentiamo, mi scrive. Si puo essere rivali ma anche amici. Con lui è così. Solo in pista l’amicizia si lascia a bordo pista. Nella caserma della GdF".

Passo indietro. La tua storia è quella di un ragazzo che si è tatuato radici e ali sulla schiena. E poi?

"Lontano dalla pista sono un ragazzo normalissimo e tranquillo. Ascolto molta musica e mi piacciono gli sport da combattimento. E quel tatuaggio rappresenta le radici che la famiglia ti dà..."

Ecco. La sua famiglia. Quella con cui da sempre vive in Italia.

"Io sono cresciuto a Como, è la città dove c’è la mia famiglia, i miei amici. Insomma la mia dimensione".

Forse pochi sanno che lei era un aspirante calciatore passato poi all’atletica. Perché si sente più individualista?

"Ho scelto l’atletica perche da piccoli si va dove si sta meglio. Iniziato giocando a calcio coi miei compagni, ma l’atletica mi piace di più. Un po’ perché fu mia madre a consigliarmela e un po’ perché la velocita mi dà l’adrenalina. E ho la sensazione di volare..."

E il suo rapporto coi “social“ com’è?

"Sotto questo aspetto sono molto discontinuo. A volte li utilizzo ma resto più legato alla realtà e alle cose concrete. Mi piace avere momenti da dedicare a me stesso, adoro le passeggiate perché sempre cresciuto nel verde. Vivo a Roma ma quando torno a Como mi godo i miei affetti".

Eravamo rimasti a Parigi 2024. Sogno oppure ossessione?

"Ho avuto fin qui una carriera molto altalenante, stoppata dagli infortuni. Perciò dico che quando sei sulla strada giusta deve diventare un’ossessione. Io non sono per i mezzi termini e se mi dedico a qualcosa al cento per cento la faccio nel migliore dei modi, sono scrupoloso e attento ai dettagli. Anche perché chi lavora per me ha lo stesso obiettivo, dal mio coach al fisioterapista".

E nei momenti di difficolta lei come ha reagito?

"Bisogna avere sangue freddo e trovare le soluzioni migliori. Per me voleva dire ripartire dalle basi, dal modo in cui correvo".

C’è un grande sportivo, atletica a parte, cui s’ispira?

"Sinner è un grande modello da cui prendere esempio, in apparenza sembra un ragazzo come tanti ma fa cose straordinarie. Basta vedere il modo in cui si studia gli avversari e non si fa distrarre da un invito a Sanremo. In questo mi sento come lui, molto semplice".

Sia sincero: quanto è distante Parigi?

"Se fosse una gara sui 100, direi 40 metri... Ma lo sprint finale è il mio forte".

Se dovesse farcela?

"Vado a Parigi con un altro tatuaggio: i cinque cerchi...."