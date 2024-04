Lo studio. I nostri impianti: pochi e obsoleti. Allarme per 67mila società

La fotografia offerta dal Rapporto Sport 2023 di Sport e Salute e Ics in merito allo status degli impianti sportivi italiani non è delle più felici: pochi, obsoleti e con parecchi deficit infrastrutturali. Ciò che è emerge è l’immagine di una nazione, sportivamente parlando, divisa in due, con il Nord Italia a godere di una condizione decisamente migliore rispetto al Mezzogiorno. La netta spaccatura, al netto delle tante opere in corso soprattutto in Lombardia in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026, si percepisce in alcuni dati eloquenti: più della metà dei quasi 80mila impianti sportivi italiani si trova al Nord, mentre al Sud è localizzato solo il 26% dei centri nazionali, ma i problemi di manutenzione e conservazione degli impianti rappresentano una vulnerabilità generale che colpisce anche le regioni più avanzate. Il motivo è semplice: il 44% degli impianti è stato realizzato tra gli anni Settanta e Ottanta e nel 2024 la maggior parte di loro non rispetta i coefficienti di sostenibilità economica e ambientale.

A rendere la situazione ancora più complicata ci ha pensato la pandemia del 2020 e la conseguente crisi energetica che ha penalizzato anche i centri sportivi più attrezzati ed economicamente solidi, che si sono trovati a dover sostenere costi sempre più onerosi tra bollette di luce e gas. Un effetto a catena che ha colpito tutti gli sport, dal calcio al volley fino al nuoto o all’atletica, e che ha portato ad un aumento delle tasse di iscrizione per praticare ogni genere di attività creando gravi disagi a famiglie e sportivi. Le 67mila società sportive sparse sul territorio nazionale, dunque, sono costrette a dover fronteggiare quotidianamente problemi di gestione finanziaria e amministrativa, un mare magnum che la recente Riforma dello Sport non ha reso più calmo: se poi si pone l’Italia, dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, a confronto con il resto d’Europa il risultato è ancora più deludente, con lo Stivale al di sotto della media europea e un parco stadi tra i più vecchi nel continente, senza contare che la maggioranza degli impianti sono all’aperto e adattati ad un’unica tipologia sportiva.

Per provare ad offrire una soluzione efficace, Regione Lombardia, insieme a Sport e Salute, ha promosso l’iniziativa ‘Sport & Giovani: crescere insieme’ che punta a realizzare 26 nuovi luoghi di aggregazione e spazi civici destinati ai giovani in tutto il territorio lombardo all’interno di strutture e impianti sportivi. Corsi di formazione professionali, orientamento e spazi di svago destinati ai giovani dai 15 ai 34 anni divisi tra tutte le province della regione, con Milano presente in tre centri: il Magicsport di Zibido, l’MC2 Sport School di Carpiano e la Ginnastica Trevicass di Cassano D’Adda hanno ricevuto l’idoneità per ricevere il finanziamento da parte di Regione Lombardia che darà la possibilità a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli di avvicinare i propri figli allo sport tramite l’iniziativa "Dote Sport" per la quale sono stati stanziati 2 milioni di euro.

I.C.