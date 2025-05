Lodi vs Forte dei Marmi: la rivincita al PalaCastellotti dopo la sconfitta in gara 1

Ripartire subito, fin da mercoledì perché, nonostante quattro sconfitte in altrettanti scontri diretti stagionali, la differenza tra Lodi e Forte dei Marmi è veramente impercettibile, determinata dai dettagli. Tornare quindi in pista per far virare a proprio favore questi piccoli, ma esiziali finora dettagli, per riequilibrare subito le sorti di una serie che è appena all’inizio. Il Forte, a distanza di poche ore dalla sconfitta per 2-1 in gara 1, ripensa e ragiona su quella pallina persa a 27 secondi dalla fine; pallina persa e sfruttata alla grande, con il suo grande talento, dall’ex Compagno, ma anche nell’azione del primo vantaggio lodigiano firmato Nadini nel primo tempo, realizzato comunque con una sublime veronica in corsa, tutto era nato da una pallina persa in fase di attacco.

Mercoledì sera al PalaCastellotti di Lodi, quindi, non ci saranno da fare stravolgimenti siano essi tecnici che tantomeno tattici, ma semplicemente ripetere la partita di sabato sera, partita in cui Gnata ha trascorso lunghi minuti da autentico spettatore non pagante, ma ci vorrà anche maggiore cattiveria sotto porta, al netto dell’infinita bravura del portiere lodigiano Grimalt, che anche se lascerà il posto il prossimo anno all’ex Cgc Leo Barozzi, resta comunque un autentico fenomeno.

Sergio Iacopetti