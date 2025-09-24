L’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana. Villaggio Olimpico. Oggi taglio del nastro

E’ il momento dell’apertura del Villaggio sportivo nella quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze, evento della MetroCittà di Firenze che si avvale dell’organizzazione tecnica di Uisp Firenze. Uno degli elementi di promozione dello sport è la presentazione pratica ai giovani di una ampia gamma di attività fisiche, sportive o di semplice educazione al movimento. Per questo sarà allestito lo Sport Village al Parco delle Cascine da oggi a venerdì 26 settembre, con apertura dalle 9 alle 17 nella zona compresa fra la Piscina Le Pavoniere e il Prato della Tinaia, non lontano tra l’altro alla fermata del tram. Sono previste postazioni e prove dimostrative in particolare per Giochi con la palla, Skateboard, Rugby, Pattinaggio, Lotta, Pugilato, Tennis, Pallavolo e Kayak (che si svolgeranno nella vasca della piscina Le Pavoniere in assoluta sicurezza). Sarà presente la postazione dell’Associazione Arbitri sezione di Firenze. Nei giorni di giovedì e venerdì alcune discipline saranno avvicendate da altre. E’ prevista la presenza di 30 classi delle scuole per circa 462 alunni fra mattina e pomeriggio.

L’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze si svolge con l’organizzazione tecnica di Uisp Firenze, con i patrocini di Coni e Cip (Comitato Italiano Paralimpico), Sport e Salute, con il sostegno di Decathlon, Estra e Credit Agricole. I Giochi sono cominciati lo scorso 8 settembre con la partenza della fiaccola olimpica da Scarperia e San Piero a Sieve e la cerimonia inaugurale in Palazzo Vecchio a Firenze e si chiuderanno il 3 ottobre, quando la fiaccola arriverà San Casciano e sarà consegnata al sindaco. Gli eventi si svolgono in varie sedi in 26 dei 41 Comuni che fanno parte del territorio della Città Metropolitana di Firenze.

F. Que.