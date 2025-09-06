L’Olimpiade in città. Eventi, sport e trofei. Si accendono i giochi

Presentata a Palazzo Medici Riccardi la quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade metropolitana, evento voluto e finanziato dalla MetroCittà di Firenze per atleti Under 18. I Giochi sono in programma da lunedì 8 settembre con la partenza della fiaccola olimpica da Scarperia e San Piero a Sieve, dove si era chiusa l’edizione precedente. La fiaccola, trasportata da ciclisti e personaggi famosi, arriverà in Santa Croce alle 17 e poi in Piazza Signoria. La cerimonia di apertura è in programma nel Salone de’ 500 Palazzo Vecchio con letture del giuramento e l’Inno d’Italia cantato da Nora Marte, mentre l’Olimpiade si chiuderà il 3 ottobre quando la fiaccola arriverà a San Casciano.

Gli eventi si svolgeranno in varie sedi e toccheranno 26 Comuni del territorio con 30 discipline sportive presenti. Saranno assegnate le classiche medaglie di oro, argento e bronzo in 53 eventi diversi. Tra questi il torneo di calcio camminato dedicato a Celeste Pin i e il calcio visionario, disciplina inclusiva che permette di far giocare insieme atleti normodotati e con deficit visivo. Per la prima volta sarà assegnato un titolo italiano, quello paralimpico, nelle bocce.

Lunedì la cerimonia di apertura dei Giochi alle 11.30 a Scarperia. Seguirà la manifestazione dei bambini che presenteranno i ‘Diottini’, giochi tradizionali che avranno luogo la sera alle 21. Al Parco delle Cascine sarà allestito lo ‘Sport Village’ dal 24 al 26 settembre con apertura dalle 9 alle 17 nella zona compresa fra la Piscina Le Pavoniere e il Prato della Tinaia. I luoghi, le date, gli orari delle attività saranno resi noti attraverso i canali di Uisp e Città Metropolitana.

Francesco Querusti