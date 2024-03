L’Omag-Mt cade a Busto. Niente impresa in trasferta. Si complica la corsa playoff

futura busto arsizio

3

OMAG MT SAN GIOVANNI

1

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cvetnic 16, Pomili, Rebora, Bonvicini, Furlan 15, Osana, Zanette 16, Tonello 9, Conceicao 5, Monza 2, Citterio, Bresciani, Bosso 8, Del Core. All.: Amadio

OMAG MT SAN GIOVANNI: Pecorari 1, Caforio, Turco 1, Giacomello, Meliffi, Parini 6, Consoli 13, Ghibaudo, Cangini, Salvatori, Ortolani 18, Nardo 13. All.: Bertini

ARBITRI: Sabia, Pecoraro

NOTE – Parziali: 25-22, 23-25, 25-15, 25-21

Non basta una prova di carattere alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano che esce sconfitta per 3-1 al Pala Borsani con la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda forza della Pool Promozione di A2. Nei primi scambi la Omag tiene bene botta, restando ancorata alle padrone di casa con Consoli, Nardo e le giocate difensive di Parini (8-8). Il testa a testa si protrae anche nella fase centrale di set, con Busto Arsizio che prova ad allungare: Cvetnic, Tonello e Furlan provano a fare la voce grossa, propiziando il primo break di serata che vale il 15-12. Marignano resta in scia con la solita Consoli, ma un paio di errori dell’attacco della Omag spalancano le porte alla formazione locale: Zanette e Cvetnic completano l’opera, regalando il parziale di apertura a Busto Arsizio che si impone sul 25-22.

Nel secondo set la Omag-MT prova subito a reagire, ma è costretta inizialmente ad inseguire Busto Arsizio: Conceicao e Cvetnic continuano a martellare in attacco, mettendo a dura prova la ricezione ospite. La Futura Giovani tocca anche il +5 e sembra destinata alla fuga, ma le mariglianesi sono brave a non mollare la presa: Consoli, Nardo ed Ortolani danno il via alla rimonta, che vede la Omag mettere la freccia sul 13-14 e tenere il vantaggio fino alla fine. Busto Arsizio le prova tutte per impattare dopo essere scivolata sul -3: San Giovanni, però, è glaciale ed al primo tentativo trova l’1-1 con il vincente di Nardo (23-25).

L’avvio di terzo set vede ancora l’equilibrio regnare sovrano: Zanette e Furlan replicano a Parini e Ortolani, con la perfetta parità che resiste fino all’8-8. Da quel momento è però Busto Arsizio a prendere in mano le redini della contesa: la Omag perde rapidamente terreno sotto i colpi di Cvetnic e Zanette, con le lombarde che controllano senza problemi e tornano avanti con un comodo 25-15. La Omag San Giovanni è con le spalle al muro e nel quarto set prova con coraggio a prolungare la sfida. Busto Arsizio, però, dimostra il proprio valore e scava il gap decisivo con Cvetnic, Bosso e Zanette (15-10). Ortolani e Consoli sono le ultime a mollare, ma le padrone di casa controllano senza forzare e trionfano sul 25-21. Con questa sconfitta la Omag non riesce ad accorciare sul quarto e quinto posto in classifica, restando ferma a quota 44.