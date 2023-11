Longiano, Progel alla ribalta. Produrrà l’Honda Crf 450

Sarà la Progel srl di Longiano, attraverso il team di Bikers Racing Team di Fabio Mandelli di Cesena a produrre nel 2024 nelle proprie officine la moto ’Honda Crf 450 R S M T’ che sarà in gara per il trofeo nazionale Supermoto. Una nuova competizione voluta per avvicinare i giovani alla Supermoto, per proseguire in quel rilancio della disciplina che sta dando risultati positivi sia a livello nazionale che internazionale e che fanno crescere il movimento motoristico. La Federazione Motociclistica Italiana e la Honda RedMoto lanciano il Trofeo monomarca Honda RedMoto Fmi. Grazie alla fattiva collaborazione del promoter FXAction, la serie si correrà nel contesto delle sei prove dell’Italiano Supermoto, di cui il calendario verrà reso noto prossimamente, ed è pensata per chi si avvicina proprio a questa specialità. Saranno due le categorie previste: Smt (Supermoto Trofeo) e Smf (Supermoto Free).

Nella prima la partecipazione è consentita ai possessori di Honda CFR 450 SMT o con Kit SMT non modificata né personalizzata. Alla seconda, invece, possono prendere parte i possessori di Honda CFR450R trasformata in Supermoto senza limitazioni di preparazione, ad eccezione di quelle che riguardano la cilindrata. Prima delle gare gli iscritti al Trofeo parteciperanno a un corso con i Tecnici Federali; inoltre avranno sconti sui pneumatici e sul materiale tecnico non incluso nel già ricchissimo kit di partecipazione. Sono previsti considerevoli premi gara e di fine campionato.

Ha detto Giovanni Copioli, presidente Fmi: "La Fmi crede fortemente nella crescita, già in atto, della Supermoto e investe per proseguire su questa strada. Sono molto soddisfatto che Honda RedMoto abbia voluto condividere con noi e con il promoter FXAction, che ringrazio, questo progetto perché avere una visione comune e creare iniziative concrete è fondamentale per avvicinare giovani e appassionati alla specialità".

Attilio Pignotti (nella foto seconda da sinistra con Mandelli, Berera e la Honda), coordinatore Comitato Supermoto Fmi ha aggiunto: "I piloti del Trofeo avranno l’opportunità di correre sulle piste migliori che abbiamo in Italia per questa specialità e potranno vivere i weekend di gara vicino ai grandi campioni delle due ruote di livello internazionale. Mi aspetto che questa nuova competizione attragga numerosi giovani, che potranno crescere senza la pressione del risultato e con il contributo tecnico dello staff Fmi".

Ha concluso Michele Berera, direttore commerciale e marketing Honda-RedMoto: "Riproponiamo, grazie all’intervento del nostro rappresentante Fabio Mandelli, una già collaudata formula per rilanciare i giovani alla partecipazione a una delle più spettacolari discipline del fuoristrada. Una accurata preparazione della CRF 450R SMT proposta ad un prezzo molto vantaggioso, un servizio in gara di altissimo livello ottenuto grazie all’impiego di uno staff dall’esperienza mondiale, sarà la chiave del successo di questo Trofeo Honda Supermoto. Colgo l’occasione per ringraziare FX Action e la FMI per la grande opportunità che ci hanno concesso".