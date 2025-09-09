L’Oremplast di Massa a Stefano Baldoni. Per il tennista umbro terza vittoria di fila

È andato tutto secondo pronostico il 22esimo Trofeo Oremplast, torneo Open maschile (montepremi 5000 euro più ospitalità dai quarti) disputatosi sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Ad aggiudicarselo da vero dominatore è stato il favorito Stefano Baldoni che lo ha vinto per il terzo anno consecutivo. Il 27enne 2.1 umbro, ha esordito lasciando un solo game a Martino Guidotti (2.5, Match Ball Firenze) poi ha battuto Baldoni (Ct Giotto Arezzo), ha regolato 6-4 6-1 Jacopo Landini (2.4, Tc Pistoia) e completato il percorso imponendosi 6-2 6-4 in finale su Noah Perfetti, accreditato della seconda testa di serie. Il 2.2 faentino (tesserato per il Centro Tennis Persiceto aveva sconfitto nei quarti 6-4 6-3 il forlivese Nicola Ravaioli (2.5, Forum Tennis), per poi staccare il pass per la finale piegando in rimonta, con il punteggio di 3-6 6-4 6-2, il modenese Luca Parenti (2.2, Club La Meridiana), numero 3 del seeding e finalista 12 mesi fa, che nel turno precedente aveva sbarrato la strada a Pietro Ricci (2.5), 17enne portacolori del club organizzatore che da ottobre disputerà il campionato di serie A1.