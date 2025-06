Lorenzo Basco del Cus Ferrara trionfa nel salto in lungo al meeting di Modena

Il saltatore del Cus Ferrara Lorenzo Basco si porta ancora sopra i sette metri in carriera nel lungo vincendo con 7.07 metri il meeting regionale di Modena e con questo ulteriore risultato si conferma il miglior saltatore in regione.

Gara serale con buona partecipazione di atleti e con Lorenzo che ha faticato a trovare il giusto assetto nella rincorsa con qualche difficoltà tecnica allo stacco non sempre preciso. La scorsa settimana ad Ancona, nella gara dei Campionati Nazionali Universitari, si è piazzato al terzo posto in una gara fortemente disturbata dal vento contrario e che ha visto penalizzati tutti i saltatori. E’ però riuscito comunque ad assicurarsi la posizione contro avversari più quotati che hanno interpretato la gara in maniera meno attenta. Nella stessa giornata gradita sorpresa per l’incontro con l’olimpionico Marco Tamberi che lo ha incoraggiato durante la gara (foto).

Nella serata modenese discreto risultato anche per Miriam Botti quinta nel lancio del martello con m. 39.96 e Maia Vocca che nei m. 200 ha corso in 26”65.