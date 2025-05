Lorenzo Basco trionfa nel salto in lungo ai campionati di società di Modena

Ancora una bella prestazione per Lorenzo Basco, saltatore in lungo del Cus Ferrara, che ha vinto domenica la gara nei campionati di società disputati sulla pista di Modena nelle scorse settimane.

La gara ha visto come al solito una partecipazione di atleti molto numerosa che hanno gareggiato per acquisire punti per il campionato che vedrà le migliori squadre italiane lottare per qualificarsi alle finali nazionali.

Lorenzo ha saltato alla quinta prova 6.93 metri con due salti nulli oltre i sette metri arrivati con l’errore di superare la zona di stacco di pochissimo.

Con questa ulteriore prova Lorenzo si conferma il miglior saltatore della regione attualmente.

Prossimo obiettivo i Campionati Nazionali Universitari di fine mese ad Ancona, con la speranza di salire ancora sul podio.

Tra i risultati del Cus Ferrara si segnala la buona prova nel martello di Miriam Botti, che ha lanciato a 40.09 metri piazzandosi al sesto posto; in ripresa Maia Vocca nei 200 metri chiusi in 26”63 e discreto tempo di Angelo Pittinicchio, che ha corso i 100 metri in 11”58.

re. fe.