Lorenzo Benaglia torna in gara: terzo posto a Rimini dopo l'incidente in Indonesia

"Al ritiro non penso proprio anzi voglio vincere il campionato italiano". Lorenzo Benaglia è ritornato sabato scorso in sella ad una moto d’acqua arrivando terzo nella categoria Runabout F1 a Rimini nella prima delle cinque tappe del campionato italiano di Aquabike. Un risultato incredibile per il 59enne ravennate se si pensa che lo scorso 13 novembre in Indonesia è stato protagonista di un incidente durante una gara che gli ha procurato alcune fratture all’osso iliaco, costringendolo ad una lunga riabilitazione. Il recupero è stato da record e così il pluricampione italiano e mondiale della JT Race, ha potuto riabbracciare la moto ed essere al via della stagione 2025. "Ho sempre pensato positivo e sono stato ottimista anche nei momenti più difficili – spiega Benaglia – e questo è stato per i medici il segreto di una guarigione davvero rapida. Dopo 110 giorni dall’intervento ho avuto l’ok per ritornare ad allenarmi, chiaramente senza forzare, e già dopo 35 ero in piedi e dopo 65 ho abbandonato le stampelle. Sicuramente è la grande passione per questo sport che mi ha dato l’energia per ritornare a gareggiare e per superare il primo infortunio serio in 36 anni di carriera". In questa stagione Benaglia parteciperà al campionato italiano e all’Europeo, ma non al Mondiale, per colpa di alcune nuove regole riguardanti gli ingaggi dei piloti. "Dovrei pagare io le spese e ho deciso di partecipare soltanto alle due prove italiane". A Rimini ha debuttato sua figlia Lisa di 13 anni: stessa squadra, stesso numero e stesse qualità visto che è arrivata ottava nella Spark Giovani 12/14 anni alla sua prima gara in assoluto. "Non ho mai obbligato Lisa a gareggiare. La prima volta che è salita su una moto d’acqua aveva cinque anni e ricordo che mi arrabbiavo, perché cercava sempre l’onda più alta. È stato emozionante vederla all’opera".

Luca Del Favero