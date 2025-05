Lorenzo Brunier secondo alla 'Tutta dritta' di Torino, successi per gli atleti del Parco Alpi Apuane

Secondo posto assoluto per Lorenzo Brunier, l’atleta del Parco Alpi Apuane che nella 20ª edizione della “Tutta dritta“, gara di 10 km sulle strade di Torino, rientra alle corse dopo un periodo di stop e ferma il cronometro sul tempo di 29’46“. Nella stessa competizione, ottime prove per Renè Cuneaz (quinto assoluto in 29’55’’), Carlo Pogliani (primo posto nella categoria SM40), Nicola Cappelli, Mathieu Courthoud e Simone Bordigoni.

Alla diciottesima edizione della “Salita della Guardia“, gara di 6,7 km sulle colline di Genova, buona prova per Cristina De Rocco; mentre alla 12ª edizione del “Trofeo Questura“, gara di 11 km sulle strade di Firenze, buona prestazione per Riccardo Durano. Nella 13ª edizione della “Comeana Carmignano“ di Prato, terzo posto di categoria per Gianfranco Ciccone (SM55) e Andrea Rossetti (SM35); mentre all’Isola d’Elba, secondo posto di categoria per Mirco Toma (SM45) e nella mezza maratona buona prova per Joseph Benvenuti ed Elisa Cosini.

Nella “Mezza del Mugello“, corsa giunta alla sesta edizione, secondo posto assoluto per Roxana Girleanu e buona prova per Simone Cimboli nel fiorentino. Alla settima edizione della “Dairano Spring Run“, corsa di 10 km lungo le strade di Milano, vittoria per Marco Zanzottera; mentre a Chieti, nel “Trofeo Città del Miele“, gara di 10,6 km. giunta alla 12ª edizione, vittoria per Francesco D’Agostino. Chiude la carrellata di risultati degli Atleti del Parco Alpi Apuane Alberto Cappello (SM55) giunto secondo alla quinta edizione del “Trial della Lenticchia“ che si è corso a Perugia.