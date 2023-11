Supersport, Dalla Porta fra presente e futuro: suggestione Superbike?

Prato, 1 novembre 2023 - “Peccato che la stagione sia finita. Ringrazio davvero il team per il grande lavoro svolto in tutti i round”. Lorenzo Dalla Porta ha così commentato l'annata agonistica appena conclusasi, perlomeno per quanto concerne il campionato Supersport.

Una competizione nella quale il pilota di Montemurlo è sbarcato la scorsa estate, dopo un primo scorcio stagionale in Moto2 da dimenticare.

Proprio la voglia di rivalsa gli ha con tutta probabilità consentito di chiudere comunque con numeri positivi: Lorenzo ha totalizzato complessivamente 44 punti, attestandosi al diciassettesimo posto della classifica mondiale.

Un risultato non banale, considerando soprattutto che il ventiseienne montemurlese ha disputato meno della metà delle gare rispetto ai rivali, essendo arrivato in corso d'opera. Anche nell'ultimo appuntamento andato in scena domenica scorsa in Spagna, si è classificato ottavo in “gara 1” e nono in “gara 2”, riuscendo in entrambi i casi a rimontare e a finire in zona punti.

“Al via mi sono sentito bene, infatti sono riuscito a risalire rapidamente – ha commentato il diretto interessato a proposito di gara 2 - pensavo di conseguenza di poter riprendere la rimonta dopo la ripartenza, ma non ho avuto le stesse sensazioni, riuscendo comunque ad ottenere un risultato incoraggiante. Mi dispiace che la stagione sia finita, dato che avrei voluto fare più gare”.

Dalla Porta ha quindi conquistato punti in sei dei dieci appuntamenti nei quali è sceso in pista, ottenendo come miglior risultato la sesta piazza a Magny Cours, in gara 2. Tenendo conto del fatto che si trattava di una categoria del tutto nuova per lui, il bottino finale non è affatto da buttare, anche se da un ex-campione del mondo Moto3 ci si aspettano sempre prestazioni di altissimo livello.

E nelle prossime settimane, dovrà decidere il suo futuro: non è detto che l'Evan Bros Racing Team lo confermi per il prossimo anno, visto che la dirigenza della scuderia ravennate non si è ancora espressa. Potrebbe arrivargli un'offerta per continuare, ma al tempo stesso potrebbero potenzialmente arrivargli proposte da altri team di Supersport e persino dalla Superbike. Il rebus dovrebbe essere risolto ad ogni modo in tempi (relativamente) brevi.

G.F.