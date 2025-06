Lorenzo Dalla Porta: secondo posto al Mugello nel Campionato Italiano Velocità 2025

Un ritiro in "gara 1", dopo una manciata di giri, per un problema della moto. Ed un secondo posto, con un successo svanito di pochi millesimi. E con queste sensazioni antitetiche che Lorenzo Dalla Porta ha chiuso ieri il secondo round del Campionato Italiano Velocità 2025, andato in scena sul circuito del Mugello. Un tracciato che il pilota di Prato considera quello di casa sin dai tempi del Motomondiale. E anche in quest’occasione è parso particolarmente ispirato: durante la prima corsa di sabato, in sella alla sua Ducati dell’SGM Tecnic Racing Team, era in lotta per le primissime posizioni, quando è stato costretto a fermarsi. "La moto si è fermata quando ero fra i primi, ma ci riproverò" aveva dichiarato a caldo il diretto interessato due giorni fa. E in effetti, "gara 2" ha suonato tutt’altra musica: Dalla Porta ha dato vita con il leader del campionato Luca Ottaviani ad un’aspra contesa, che alla fine ha visto prevalere Ottaviani per soli 74 millesimi di secondo. Il campione del mondo Moto3 2019 ha quindi dovuto accontentarsi della seconda piazza, che gli ha garantito comunque un buon bottino di punti: nonostante il primo ritiro, Lorenzo è settimo nella graduatoria generale con 38 punti, anche se "Otta" si trova in vetta a quota 100. Servirà quindi un cambio di marcia, come quello visto in gara 2, per potersi riavvicinare. Oltre ad un pizzico di fortuna in più.