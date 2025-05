Lorenzo Fortunato trionfa al gran premio della montagna sul San Pellegrino in Alpe

Già vincitore alla Modena- Sestola da allievo nel 2012 è stato il bolognese Lorenzo Fortunato (nella foto) compaesano di Alberto Tomba ad aggiudicarsi il gran premio della montagna sul San Pellegrino in Alpe. Fortunato che guida la classifica dei grimpeur ora nella classifica ha ben 104 punti di vantaggio sul messicano Del Toro. Il bolognese si è inserito nella fuga di 42 atleti in pianura e sul muro del San Pellegrino è passato in perfetta solitudine. La vittoria dopo tanti tatticismi dei big della classifica generale l’ha spuntata l’equadoriano Carapaz che è ritornato alla vittoria al Giro alla distanza di sei anni dalla sua vittoria a quel Giro. Per i modenesi buona la prova del finalese Giovanni Aleotti (56°) che ha dimostrato di aver recuperato il dolore al ginocchio e dopo la tappa di oggi dedicata ai velocisti sarà certamente utile a Roglic per il finale del Giro per lottare contro lo squadrone dell’UAE. Ha concluso in gruppo il pavullese Luca Covili ed ora è al 52° posto della generale.

a.g.