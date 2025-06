Lorenzo Gritti conquista il podio nel supergigante di Coppa del mondo a Rettenbach

Prima tappa di Coppa del mondo e prime soddisfazioni per Lorenzo Gritti sulla pista austriaca di Rettenbach. Il 40enne bergamasco di Gandino ha centrato il podio al primo colpo nel supergigante di apertura, dove ha conquistato il terzo posto alle spalle del compagno di squadra e detentore della sfera di cristallo Andrea Iori con un ritardo di 77 centesimi, mentre il ceco Martin Bartak si è piazzato secondo a 57 centesimi.

Grazie al trentesimo podio arrivato a distanza di undici anni dal successo nello slalom di Ravascletto del 2014 che aprì la serie, Gritti ha stabilito un altro strabiliante record, arrivando in almeno una occasione fra i primi tre classificati di una gara del massimo circuito per l’ottavo anno di fila, eccezion fatta per il 2020, in cui non venne disputata alcun appuntamento a causa del covid. La sua è una presenza costante nelle posizioni di vertice delle classifiche di giornata, come conferma anche il quinto posto ottenuto nel gigante del giorno successivo, in cui ha incassato 1’56’’ dal solito Iori che ha messo a segno una doppietta davanti ancora a Bartak e al tedesco Marcel Knapp, incamerando comunque utili che gli consentono di chiudere la prima trasferta dell’anno al terzo posto della classifica generale con 105 punti dietro a Iori (200) e Bartak (180), in attesa del prossimo appuntamento previsto sulla pista ceca di Velke Mezirici di sabato 28 giugno, dove è programma l’amato slalom in cui può arricchire il proprio bilancio.

Il calendario proseguirà poi una supercombinata a Jasenska Dolina (Svk) venerdì 4 luglio e le finali venete di Tambre (Bl) dal 5 al 7 settembre con supergigante, gigante e slalom, con l’ulteriore possibilità di arricchire il bottino nei Mondiali di Stitna nad Vlari (Repubblica Ceca) che si terranno dal 25 al 30 agosto e metteranno in palio le medaglie in quattro differenti discipline.

Silvio De Sanctis