Lorenzo Nocelli lascia la Pallamano Carpi dopo tre stagioni

Dopo tre stagioni Lorenzo Nocelli (foto) e la Pallamano Carpi si dicono addio. È stato il terzino classe ’99 sui social ad annunciare l’addio: "Sono stati tre anni di gioie, infortuni e delusioni ma siamo sempre stati una famiglia unita e questa è la cosa che più mi rimarrà a cuore di questa società e delle fantastiche persone che ne fanno parte". Arrivato a luglio 2022 da Trieste, dopo aver già vestito la maglia carpigiana nel 2016-17, Nocelli è stato fra i più positivi fra A Gold (2 anni) e A Silver, anche se frenato da un infortunio subito a primavera del 2024 che gli ha fatto perdere la fine del campionato della retrocessione e la prima parte di questo, dove comunque è stato il capocannoniere con 108 reti.

Oggi torna in campo la Serie B con la quart’ultima giornata: il Rapid Nonantola secondo gioca a Castelnovo Sotto alle 21 sul campo del Marconi, alle 16 il Modena va sul campo della capolista Faenza (+ 8 sui nonantolani, basta un successo per festeggiare l’accesso agli spareggi per la A Silver), alle 18,30 Carpine-Romagna e alle 20,30 Ravarino-Parma.

Classifica: Faenza 36, Rapid 28, Estense 26, San Lazzaro 24, Rubiera 20, Marconi 19, Carpine 18, Imola 16, Parma 12, Modena 9, Romagna 6, Ravarino 2.