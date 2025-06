Lorenzo Nocelli torna alla Macagi Cingoli: esperienza e cingolanità in A Gold

Fisicità, tecnica, esperienza a disposizione della Macagi Cingoli. "A questi valori – precisa Lorenzo Nocelli – aggiungo anche la cingolanità. Essere tornato a casa è una gran bella gioia, dopo sei importanti anni trascorsi fuori".

Nocelli, 26enne, terzino-centrale, figlio d’arte (allenatore il padre Nando alle giovanili della Polisportiva Cingoli, già valorosa giocatrice la mamma Giorgia, ex azzurra) cresciuto nel club cingolano fino alla A (100 partite, 478 gol), Nazionale Under 18 e 20, poi la carriera proseguita tra Alperia Merano, Trieste, Carpi, è uno dei rinforzi per l’organico di coach Làera. In pratica, Nocelli sostituisce D’Agostino, curando anche i ragazzi. "D’accordo con la società – spiega – li seguirò in ogni pomeriggio: pure a Merano e a Carpi ho maturato questa esperienza".

Essere alla Macagi, per Nocelli ha un’evidente implicazione personale. "Dopo la recente stagione al Carpi avevo una gran voglia di ripresentarmi nel massimo campionato in cui, con la Macagi, credo di poter dire ancora la mia".

L’A Gold si prospetta dura. "Sul mercato – evidenzia Nocelli – c’è un gran movimento: squadre di media classifica si stanno rinforzando, club solitamente di alta graduatoria sembrano orientati a non elevare il loro livello: sarà un’annata all’insegna della massima incertezza e, ovviamente, ne guadagnerà l’interesse. Intanto la Macagi sta irrobustendo l’organico, per migliorarsi e migliorare il profitto".

Frequentare la facoltà di Scienze motorie, all’università di Parma e giocare, costituiscono impegni piuttosto rilevanti e non facilmente conciliabili. "Ne sono consapevole, sono all’ultimo anno e voglio conseguire la laurea: ho la certezza di aver trovato la tranquillità per poter concludere felicemente gli studi".

Gianfilippo Centanni