Lotta e jiu jitsu. Zin Eddin è oro agli Europei master

Usil e Fiamme Oro Imola sono state impegnate (con successo) su diversi fronti nel weekend.

Il risultato più prestigioso è quello portato a casa dagli Europei di brazilian jiu jitsu a Roma, dove hanno partecipato tre atleti: Marwan Zin Eddin si è aggiudicato il bronzo master 4 cinture blu (73.5 kg).

A Firenze Usil e Fiamme Oro hanno partecipato al Trofeo di lotta Città di Firenze portando a casa ben quattro medaglie. Per l’Usil Mattia Zaccarini è d’oro negli under 15, mentre Elias Guzman è argento. Per le Fiamme Oro Nourdine Kechoun oro negli under 15 (44 kg) e Diego Botteghi bronzo nei ragazzi (38 kg).