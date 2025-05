Luci sul “Grand slam“. Emozioni e spettacolo sui campi del Padel Plus con gli ex big del calcio

Nel prossimo ponte festivo, tra un tuffo in mare ed un po’ di tintarella sulla spiaggia, sarà d’obbligo per gli amanti dello sport una capatina al Padel Plus di via Casola per assistere al “Grand Slam – Padel Show“. Il club sportivo marinello ha fatto un autentico colpo grosso assicurandosi la sesta ed ultima tappa dell’annuale torneo di padel che vede affrontarsi ex calciatori di Serie A nel Circuito Vip e giocatori provenienti da varie città d’Italia nel Circuito amatoriale.

Tra i padelisti famosi è confermata la presenza di Luca Toni, Vincent Candela, Papu Gomez, Luca Ceccarelli, Andrea Conti, Alessandro Budel, Stefano Torrisi, German Denis, Borja Valero, Gianluca Berti, Stefano Bettatini, Tomas Locatelli, Cristiano Doni, Lorenzo Amoruso, Jimmy Maini, Alessio Cerci, Nicola Pozzi, Giulio Donati, Daniele Croce, Michele Canini e Daniele Amerini. Non mancherà naturalmente l’amico Massimo Maccarone che ha spinto per portare sul litorale apuano questo importante circuito.

Sui 4 campi del Padel Plus è atteso, dunque, un grande spettacolo nelle giornate del 1 e 2 giugno. L’evento, patrocinato dal Comune di Massa, inizierà domenica pomeriggio (ore 17) con la fase a gironi. Lunedì mattina (ore 11) prenderà il via la fase ad eliminazione diretta mentre nel pomeriggio si disputeranno le finali con relative premiazioni. Il Padel Plus inizia dunque col botto la sua nuova gestione con evento di spicco destinato a raccogliere grandi consensi.