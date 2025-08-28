Lucrezia Zironi pagaia verso il sogno olimpico

Figlia d’arte – papà Davide è oggi team manager della Nazionale e presidente della federazione regionale –, Lucrezia Zironi è il personaggio del kayak azzurro del momento, con un sogno a cinque cerchi ben chiaro nella mente. Di lei forse non è giusto dire che abbia bruciato le tappe, ma anzi che ha avuto una crescita travolgente e costante che l’ha portata in questo 2025 a tre medaglie ai Mondiali Under 23 (un oro, un argento e un bronzo su tutte e tre le distanze) e alla prima finale A ai Mondiali senior, con un settimo posto nel K1 500. "Un’emozione indescrivibile" racconta la Zironi.

Lucrezia, riavvolgiamo il nastro: come ha iniziato con la canoa? Colpa e merito di papà?

"In un certo senso sì, ho iniziato da piccolissima proprio perché il papà mi portava ai laghetti di Campogalliano e con gli amici ci divertivamo, si era creato un bel gruppo. Nei primi anni, quando ero più piccola, facevo tanti altri sport tenendo la canoa, con anche le gare, solo per l’estate".

Poi?

"Poi le pagaiate hanno preso il sopravvento e ho iniziato ad allenarmi col kayak anche in inverno".

La figura del papà però è rimasta sempre al suo fianco?

"Sì, il papà è quello che organizza tutto. Ha trovato anche il mio nuovo allenatore, Alfredo Arcangeli, ha organizzato il lavoro con la nutrizionista, con chi si occupa della preparazione. Ora è anche entrato in federazione. Diciamo che è e rimane il mio punto di riferimento".

Senta, già 45 titoli italiani tra giovanili e senior, numeri impressionanti. Quando ha capito di poter diventare così forte?

"Non c’è stato un momento preciso. È stato più un crescere, anno dopo anno vedevo che miglioravo. Così ho iniziato a vincere in Italia e poi...".

Poi è diventata campionessa del mondo universitaria nel 2024 e Under 23 nel 2025. In più la prima finale mondiale senior...

"Sì, proprio così. Ai Mondiali Under 23 il successo sul K1 1000 è stato inaspettato, perché la distanza su cui mi alleno di più è il K1 500. Però quell’oro mi ha dato ancora più fiducia sulle mie capacità e sulla resistenza che posso mettere in campo di regata: sapevo di essere veloce nel breve, ma il chilometro è una sfida sui 4 minuti quando il 200 metri invece si esaurisce tutto in 40 secondi e il 500 in un minuto e mezzo".

Ecco: lei gareggia nei 1000, nei 500 e nei 200. Quale distanza sente più sua?

"Il K1 500 è la distanza più mia, quella che alleno di più anche perché è la distanza delle Olimpiadi".

Adesso arriviamo anche ai Giochi. Ci racconta prima del suo ultimo Mondiale, dove è arrivata settima nel K1 500?

"Avevo già fatto i Mondiali 2023 in K2 e K4, le barche con più di un atleta. Quest’anno era il primo da sola. Devo dire che è stato davvero bellissimo essere sulla linea di partenza con tutto il tifo dell’Idroscalo di Milano per me: quando lo speaker ha fatto il mio nome in finale c’è stato un boato straordinario, da pelle d’oca".

Di Los Angeles 2028 cosa ci dice?

"La qualificazione olimpica è la cosa più difficile. Il terreno su cui staccare la carta è quello del Mondiale 2027: in base al piazzamento si qualificano di solito 12 imbarcazioni K1 500, quindi tutta la finale A e poi le migliori della finale B. In questo Mondiale ero già in finale A e sono arrivata settima, in più sono anche abbastanza giovane rispetto a tutte le altre avversarie, forse posso avere più margini di crescita: ho fiducia".

Ci parla un po’ della Canottieri Mutina e dei Laghi Curiel?

"I laghetti di Campogalliano sono la mia seconda casa. Quando sono a Modena passo circa sei ore al giorno alla Canottieri per allenarmi, quello che ho fatto da sempre, fin da piccola".

Lei studia scienze biologiche all’Università di Modena. Come va?

"Mi mancano cinque o sei esami prima della laurea, più alcuni laboratori. Il progetto di Unimore Sport Excellence mi consente di fare appelli in sessioni speciali, anche se sono lontano. I laboratori invece devo cercare di farli quando sono qua".

Non capita spesso, però?

"In inverno mi alleno fuori, dove c’è più caldo: ad esempio quest’anno a Oristano. Quindi non sono a Modena e ovviamente studiare e dare gli esami è più difficile".

Ha altre passioni?

"Il tempo libero è davvero poco, bisogna ammetterlo. Se avessi più ore e giorni liberi, però, la passione più grande è quella per la cucina: quando sono a casa mi limito a fare qualche piatto, ma se avessi più occasioni, ecco, sicuramente mi divertirei tra forni e fornelli".