L’ultramaratona. Compagnucci è terza nella gara di 24 ore

La maratona è iniziata alle 10 di sabato scorso a Verona e si è conclusa domenica 24 ore dopo nella stessa città con l’appignanese Natascia Compagnucci che si è tolta un’altra soddisfazione, e non solo per il terzo posto assoluto. "È stato un risultato inaspettato – dice la maratoneta tesserata per l’Acli Macerata – in una ultramaratona a cui mi sono affacciata con la curiosità di sperimentare il mio corpo, le sue reazioni, la resistenza". In 24 ore ha percorso 156 km e 900 metri, ma non è nuova a imprese simili. "A Berlino in 23 ore e 15 minuti ho tagliato il traguardo percorrendo 161 km". Il fatto è che la Lupatotissima si effettua su un circuito di un chilometro e mezzo da ripetere per 24 ore. "Ecco un’altra curiosità che volevo togliermi: per esempio a Berlino o la 100 km del Passatore (da Firenze a Faenza) mi sono resa conto di avere tenuto un passo più veloce perché c’è un posto da raggiungere, la Lupatotissima è stata più impegnativa sotto questo punto di vista perché si girava sempre lì". Al via Compagnucci si è presentata senza aspettative. "Non ne avevo, se non di fare un qualcosa che mi piace. Sono andata senza pensare ai km, agli eventuali premi previsti". Ventiquattro ore sono scivolate via, ma non sono mancati i momenti complicati. "Fisicamente stavo bene, non ho accusato particolari esigenze se non per qualche colpo di sonno, in quei momenti si parla con i concorrenti". È una gara particolare. "Molto, ma anche particolarmente bella: c’è il fascino del silenzio. La notte è il periodo più faticoso, poi c’è l’alba e vedi il mondo risvegliarsi". Al traguardo la soddisfazione del terzo posto. "Quella maggiore – conclude Compagnucci, che nella vita di tutti i giorni è logopedista – è approcciare allo sport come desidero, sentire il piacere di essere a una manifestazione senza pensare eccessivamente alla competizione o a raggiungere chissà cosa".