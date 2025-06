L'Under 16 del Fano-Sena Rugby trionfa nel campionato interregionale

L’Under 16 del Fano-Sena si laurea campione interregionale settore 3. Non si è fatta tradire dall’emozione a pochi passi dal traguardo l’U16 del Fano/Sena Rugby, che prima lo ha tagliato da trionfatrice e poi si è potuta concedere la seconda sconfitta in campionato. Nello scontro al vertice di Pesaro dell’ultima giornata dell’Interregionale 3 ai ragazzi allenati da Alessio Conti e Daniel Nwigwe bastava infatti incamerare il punto di bonus per aggiudicarsi la vittoria finale, obiettivo centrato una volta segnata la quarta meta nell’atteso derby del "Toti Patrignani". Così la franchigia sorta dalla proficua e consolidata collaborazione stretta tra fanesi e senigalliesi è riuscita a mantenersi avanti di una lunghezza in classifica, chiudendo a quota 51 davanti all’accoppiata delle più dirette inseguitrici costituita dagli stessi pesaresi e dal San Benedetto. "Partita messa subito nei giusti binari, dominando il gioco e segnando due mete nei primi minuti – racconta coach Conti –. Già con la certezza matematica della vittoria del campionato, grazie al punto bonus offensivo avuto alla quarta meta del match, non siamo poi riusciti però a mantenere la giusta lucidità mentale inciampando così nella seconda sconfitta in questo campionato. Ciò non sminuisce affatto comunque il lavoro fatto da questi meravigliosi ragazzi, che compiendo un bellissimo percorso sia sotto il profilo tecnico che umano si sono meritamente aggiudicati la Coppa Interregionale dell’Adriatico".

La rosa vincitrice, capitanata da Michele Santoro, era composta da Mattia Atzeni, Giacomo Bassini, Massimiliano Castillo Delgado, Vincenzo De Lucia, Filippo Forlin, Pietro Giovannelli, Alessio Giuliani, Daniele Giuliani, Tommaso Lerci, Enea Mancini, Filippo Mangione, Pietro Manna, Brian Mei, Federico Moretti, Matthias Moroni, Pietro Montesi, Tommaso Orazietti, Nicolò Polinori, Cesare Rosati ed Alessio Susannini. Ha invece concluso la propria annata nell’Interregionale 2 con una vittoria a tavolino per il forfait di Parma l’U18 Fano-Sena, che condotta in panchina da Annunzio Subissati e dal suo assistente Gabriele Breccia avrebbe preferito giocare per accrescere ulteriormente il proprio bagaglio d’esperienza. Non è mancato tuttavia il divertimento fuori dal campo, essendosi ugualmente svolta nell’impianto di Tombaccia la "Festa Ovale" di fine annata.

b.t.