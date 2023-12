L’Union torna a vincere. Rlc, una brutta sconfitta

Recuperi agrodolci per le nostre squadre impegnate nei turni infrasettimanali. Partiamo dalle note positive. In serie C maschile torna a vincere l’Union Basket Prato, che si impone 75-68 sul campo della Folgore Fucecchio nel recupero della settima giornata non disputata a causa dell’emergenza alluvione e sale a quota 8 punti in classifica. I pratesi partono contratti e perdono anche Municchi per infortunio dopo solo tre minuti. I padroni di casa ne approfittano con esuberanza e chiudono avanti il primo quarto sul 25-20. Nel secondo quarto un super Dionisi con i suoi 8 punti tiene l’Union attaccata alla partita, ma all’intervallo lungo il tabellone vede i pratesi comunque sotto di otto lunghezze (43-35). Al rientro in campo la partita procede sugli stessi binari, con i padroni di casa che sembrano in controllo del match e Prato che chiude all’ultima sosta sotto di 9 punti (61-52). Nell’ultimo quarto Prato chiude la porta in difesa e si scatena sotto il canestro avversario e da tre punti, riuscendo a far girare l’inerzia del match e a portare a casa un prezioso successo (il primo in trasferta della stagione). Ecco il tabellino Union: Municchi, Vignozzi 6, Bellandi, Bogani 12, Bonetti 2, Corsi 15, Lanari 7, Biagi 12, Cavicchi, Dionisi 19, Belardinelli, Saccenti 2. All. Paoletti.

In serie B femminile regionale, invece, arriva una brutta sconfitta per la Rlc Sistemi, che cede in casa per 65-69 contro La Spezia e rimane bloccata a metà del tabellone con 8 punti. Stasera alle 21-15 la Rlc Sistemi ospiterà Basket Golfo Piombino.

L.M.