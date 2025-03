L’Unione che fa la vittoria. Firenze passa a Napoli

Vittoria importante per il morale e la classifica quella ottenuta per 16-22 (primo tempo 13-14) dall’Unione Rugby Firenze nella 14a giornata del girone 4 della serie A sul campo del Rugby Napoli Afragola. In virtù di questo successo – il decimo stagionale – la squadra di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo, appena al secondo anno in A, rafforza la terza posizione in classifica con 49 punti, alle spalle del capolista Livorno (64) e dell’Olympic Roma (53) e mantiene il vantaggio di due punti sulla diretta inseguitrice, il Romagna. Come era nelle previsioni il match con i campani è stato molto combattuto ed è iniziato a loro favore con un calcio piazzato di Iervolino (3-0) al quale i gigliati rispondevano al 18’ con la meta di Cecconi trasformata da Chiti (3-7). Napoli tornava avanti con un’altra marcatura di Iervolino che si incaricava anche della trasformazione (8-7), ma Menon operava il nuovo controsorpasso con una meta al 32’ trasformata ancora da Chiti (8-14). Sul finale del primo tempo Errichiello accorciava le distanze per i partenopei. Nella ripresa la partita diventava più tattica e combattuta sui punti d’incontro. Firenze difendeva con ordine e allungava al 63’ con la meta di Trechas (13-19). Napoli tentava l’assalto finale ma i gigliati resistevano trovando un calcio piazzato con Chiti al 73’ (13-22). La gara si chiudeva con un ultimo piazzato di Iervolino che all’80’ fissava il risultato sul 16-22. Ottima la prova corale della squadra biancorossoviola, con Alessandro Ghini nominato Player of the Match per la sua prestazione nei punti d’incontro.

Alla vittoria della squadra di A ha replicato quella di serie C di Suriano e Bernacchioni che disputa il girone promozione e che si è aggiudicata in trasferta l’acceso derby con il Livorno 1931 per 20-26 collezionando il quarto successo in cinque partite. Sconfitte, invece, la formazione di B allenata da Sacrestano e Gambineri, battuta per 33-50 al Lodigiani di Campo di Marte, e l’under 18 nazionale di Sorrentino e Semoli che ha ceduto per 24-14, fuori casa, nell’altro derby col Livorno.

Franco Morabito