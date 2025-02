Luongo e Gallo super. De Akker implacabile

DE AKKER15TELIMAR PALERMO12

DE AKKER TEAM: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst, Bragantini 3, Milakovic, Lucci 1, Filippelli, Gallo 3, Condemi 2, Luongo 5, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Tringali. All. Veronesi.

TELIMAR PALERMO: Mandalà, Mangiante, Marini 3, Fabiano, Boggiano 1, Alfonso Pozo 1, Giliberti 4, Muscat Melito 1, Lo Cascio, Bajic 1, Giovinazzo, Pettonati 1, Holland, Piscitello. All. Quartuccio.

Arbitri: Petronilli e Ricciotti.

Note: parziali 3-5, 4-2, 3-4, 5-1.

La De Akker vince e convince. Con una quarta frazione di gioco semplicemente perfetta la formazione diretta da Furio Veronesi, in panchina la posto dello squalificato Mistrangelo batte anche Palermo e continua la sua scalata in classifica, dove adesso occupa il sesto posto. Strepitoso Luongo, autore di 5 reti, benissimo Bragantini e Gallo la De Akker conferma solidità e qualità di una squadra che nonostante una partenza difficile alla fine si è imposta con pieno merito contro un’avversaria solida come Palermo.

Le altre gare: Pro Recco-Olympic Roma 13-5, Catania-vis Nova Roma 14-14, Trieste-Posillipo 14-8, Savona-Quinto 12-7, Florentia-Onda Forte Roma 9-9, Brescia-Ortigia (oggi).

La classifica: Recco 46; Brescia 43; Savona 39; Trieste 31; Vis Nova 28; De Akker 27; Posillipo 25; Ortigia 22; Palermo 17; Florentia 15; Quinto 13; Olympic 11; Catania 4; Onda Forte 2.

Filippo Mazzoni