Lupi Auto Fiorentina: al via i campionati 2025-2026 di baseball e softball

I campionati 2025-2026 della Lupi Auto Fiorentina baseball e softball hanno acceso i motori: quello della squadra di baseball che milita nel girone E della serie A inizierà nei giorni 26 e 27 aprile mentre quello delle ragazze del softball neopromosse in A2 ha preso il via con un risultato incoraggiante portando a casa, in rimonta, gara-2 dopo la sconfitta subita all’esordio per emozione e tensione.

Iniziamo dagli uomini. Lo scorso campionato – il primo in anni recenti nella massima serie dopo tre stagioni di anticamera in B – è stato oltremodo soddisfacente, chiuso al terzo posto con 20 vittorie su 32 partite. Quest’anno si riparte con maggiori ambizioni e con un roster notevolmente rinnovato. A partire da Enrique Quintana, lanciatore venezuelano che vive e lavora a Firenze, fondamentale per la squadra soprattutto nella seconda gara: quella dello straniero.

Oltre a lui Attilio Bellucci, proveniente dal Nettuno che viene a rinforzare il monte di lancio. Per gli interni sono arrivati Riccardo Gentili (da Padule), esperto battitore mancino, e Francesco Tiberi (da Grosseto), forte seconda base; mentre per gli esterni i nuovi sono Maor Pasquini e Matteo Saccà, giovane talentuoso che si affaccia per la prima volta alla serie A. Senza tralasciare, peraltro, l’innesto di Lorenzo Vanni e Edoardo Da Prato Witting, promossi dal settore giovanile.

Fondamentali, infine, le conferme di Gozzini, Cialli, Krasniqi, il veterano Orexis Martin e Faticanti per gli interni; Tagliaferri, Degli Innocenti, Francini, Euridis Martinez e Fioravanti sul monte di lancio; Becattini e Rassizad in campo esterno. Il nuovo tecnico sarà Federico Pucci coadiuvato da Simone Burci e Federico Sassoli; Filippo Francini e Antonio Figueroa i pitching coach mentre Marco Duimovich ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

Anche la squadra femminile di A2 ha rinnovato lo staff tecnico, con Andrea Osella allenatore, Simone Neri, Niccolò Brusini e Simona Grateni coach. La squadra allestita ha le carte in regola di rimanere in categoria e crescere di qualità così da confermare la presenza in A anche la prossima stagione.

f.m.