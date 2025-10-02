L’Urbino scappa, la K Sport lo riprende

1

K SPORT MONTECCHIO GALLO

1

(4-4-2): Bartolini; Sciamanna (14’ st Nisi), Boccioletti, Gurini (43’ st Innocenti), Pedinelli; Riggioni, Natale (31’ st Fiorani), Franca, Altobello;: Palazzi (36’ st Morelli), Santi (14’ st Eco). All. Mariani.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Bellucci; Carriero (18’ st Luccardi), Baruffi (27’ st Sollaku), Mistura, Carta; Camilloni, Montagna (10’ st Torelli), Magnanelli (27’ st Paglia); Rivi, Russo (18’ st Dominici), Peroni. All. Protti.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 28’ pt Altobello; 10 st Carta (rigore).

Note: 26’ st espulso Altobello (Urbino) per gioco falloso.

Finisce con la divisione della posta in palio con un gol per tempo. Derby bis di Coppa Italia di eccellenza con diversi cambi nelle formazioni iniziali di mister Mariani e di mister Protti. L’Urbino si schiera con cinque under e un 4-4-2 offensivo. Il K Sport Montecchio Gallo schiera in avanti il trio Russo, Peroni, Rivi poi nella ripresa entreranno tutti i big. Prima occasione per i padroni di casa al 21’ con Natale che dalla zona di sinistra calcia e sfiora l’incrocio dei pali. Risponde Rivi al 27’ ma il suo tiro è rimpallato. Al 28’ azione da manuale dei ragazzi gialloblù con Natale che serve Boccioletti cross e incornata perfetta di Altobello per il gol del vantaggio. Al 39’ ancora Natale servito da Palazzi calcia di sinistro, ma il pallone non trova la giusta direzione. Nell’ultima azione del primo tempo il direttore di gara, il maceratese Cittadini non ravvede un fallo su Altobello lanciato a rete.

In avvio di secondo tempo, primo squillo ancora degli urbinati con Natale che conclude alto dal limite. Al 10’ arriva la prima occasione per gli ospiti che agguantano il pareggio: fallo in area di Sciamanna e rigore trasformato da Carta. L’Urbino prova a riorganizzarsi ma nel frattempo arriva l’espulsione di Altobello il cui fallo è visto soltanto dal segnalinee. Ci prova Torelli al 23’ con palla respinta da un sontuoso Pedinelli. Al 33’ ci prova Sollaku ma è bravo Bartolini che smanaccia e devia in calcio d’angolo. Spinge il k Sport Montecchio Gallo grazie anche alla superiorità numerica ma l’Urbino si difende con ordine fino al 95’. Pareggio che rimanda tutto alla gara di ritorno che si giocherà a Montecchio, allo Spadoni, fra 15 giorni. Altri risultati (andata quarti Coppa Italia Eccellenza): Osimana-Matelica 0-1; Tolentino-Montegranaro 0-0.

i.s.