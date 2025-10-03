L’urlo Le Shout ancora sul tetto d’Europa

WROCLAW (Polonia)

Sventola il tricolore a Wroclaw dove si consuma la Champions League di ultimate frisbee. Ancora una volta le Shout, formazione del Bologna Flying Disc, si confermano al top a livello continentale. Quinta piazza per i colleghi maschi, che vanno sotto il nome de La Fotta. Mentre nella categoria mista, per la prima volta alla Champions, settima piazza per la Pontevecchio.

Ogni anno l’asticella si alza, la qualità è ai massimi livelli, ma le Shout restano al top. Se non vincono, come è successo in questa edizione, salgono sul podio. Risultato di grande valore perché tante formazioni, anche le più blasonate nel vecchio continente, non riescono nemmeno a qualificarsi per le semifinali.

Bologna, cresciuto sotto la spinta di un’icona del calibro di Davide Morri, invece c’è. Non solo c’è, ma vince come è accaduto a Wroclaw.

Dopo quarti e semifinali combattuti, la finale contro le Mooncup, squadra belga, è la partita più intensa. Le Shout avevano già sfidato le belghe all’esordio del girone di qualificazione. Successo netto, per 15-11, ma in una finale ci sono mille componenti. La pressione, la paura, la posta in palio: così scaturisce una partita completamente diversa. Emozionante, spettacolare che si decide all’Universe Point, l’ultimo punto che regala a Bologna la vittoria e il titolo grazie a un lancio spettacolare della giocatrice Ava Mueller. Tra le giocatrici di puntada nominare: Elena Benghi, Charlotte Schall e Francesca Sorrenti, vere e proprie star della kermesse.

La squadra, allenata da Federico Caraceni, era composta da Elisa Cappucci, Francesca Sorrenti, Juliette Camille Madelaine Bertrand, Maëlle Barentin, Gaia Pancotti, Ava Mueller, Nicole Baiocchi, Tereza Mrázová, Sofia Scazzieri, Arianna Ascari, Margherita Giovannini, Alessandra Pivetta, Martina Kmecova, Elena Benghi, Giorgia Pancotti, Susanna Casarini, Marilina Bisceglia, Irene Giordani, Sara Rabaglia, Sinéad Dunne, Angelica Sarti, Charlotte Schall e Letizia Capello.

Fuori dal podio, invece, i ragazzi de La Fotta che, in passato, sono tornati all’ombra delle Due Torri con un titolo continentale in tasca. Ma non è un passaggio di consegne, assolutamente. Il Bologna Flying Disc, società guida nel panorama nazionale, continua a fare la differenza anche in Europa. E tornerà a conquistare una medaglia.

a. gal.