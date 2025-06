Lutto. Addio al professore. Renzo Forgani, colonna dell’Edera

Il prof Renzo Forgani, una delle colonne portanti della Polisportiva Edera, è scomparso poco prima della mezzanotte fra giovedì e ieri all’Hospice di Forlimpopoli. Nella sua vita aveva superato tante prove dolorose e difficili: la scomparsa di un figlio e quella della moglie; infine, qualche mese fa, l’annuncio di un brutto male. Forgani, classe 1941 (il 27 luglio avrebbe compiuto 84 anni) questi sgambetti del destino se li è messi, pur a fatica, tutti alle spalle anche grazie alla presenza del figlio Giorgio accanto a lui e grazie alla sua forte tempra.

Tempra che però nulla ha potuto di fronte all’ennesimo colpo della malasorte, arrivato il 3 giugno sotto forma di un incidente stradale che, accanto alle già precarie condizioni di salute, non gli ha dato più la possibilità di riprendersi e tornare nell’ufficio di viale della Libertà, nella ‘sua’ Edera che ha avuto nel cuore fino alla fine e a cui ha dedicato 50 anni. Da lunedì 23, ormai in precarie condizioni, era stato trasferito all’Hospice.

Forgani, insegnante di educazione fisica all’Iti ma anche in altri istituti, nei pomeriggi è stato uno dei principali artefici insieme a Germano Gimelli dell’affermazione della Polisportiva come insegnante e istruttore di corsi per bambini, ragazzi e adulti. Per lui era soprattutto passione. Come quella che nutriva per la sua amata bicicletta che gli ha consentito, con un gruppo di ‘ederini’ votato a impegnative vacanze in sella, di scalare mitiche vette in Italia, Francia, Svizzera e Austria.

Il funerale si tiene oggi alle 15.30 alla chiesa di Santa Maria in Lauretana (via Campo di Marte 150).

Stefano Benzoni