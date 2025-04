Macagi Cingoli conquista la salvezza diretta con vittoria su Secchia Rubiera

Secchia Rubiera

29

Macagi Cingoli

30

SECCHIA RUBIERA: Rivi, Gonzalez, Bartoli D., Benci, Bortolotti 7, Errico 4, Oleari 1, Kasa 4, D’Agata, Bartoli R. 2, Hlla, Giovanardi, Strada 3, Bonassi, Fedila 8, Boni All.: Corradini.

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino 1, D’Benedetto 5, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Mangoni 3, Somma 1, Latini, Strappini 3, Renaud-David 7, Compagnucci 1, Gigli, Makhlouf 4. All.: Palazzi.

Arbitri: Ciro e Luciano Cardone di Napoli; commissario: Cioni.

A due giornate dal termine, è matematica la salvezza diretta della Macagi Cingoli che batte 29-30 l’irriducibile Rubiera domato a 20“ dalla fine (28-30) con il settimo gol di Leo Renaud-David: la sua prodezza ormai usuale in ogni fase conclusiva, vanifica la rete siglata da Bortolotti a 6“ dalla sirena. Successo meritato, conseguito dalla Macagi lottando spavaldamente, anche soffrendo, sbagliando parecchio in fase risolutiva. Parte in tromba la Macagi sostenuta da una rappresentanza della sua tifoseria: 0-4 al 7’, nel contesto di un avvio ad alta tensione poi reciprocamente più elevata per l’importanza del confronto a cui il Rubiera chiede un supplemento di speranza per evitare la retrocessione. Quindi, 5-6 al 15’, ma 7-7 al 19’ perché il Rubiera si applica con una costante vivacità manovriera. La Macagi torna in vantaggio, i rivali recuperano, la Palazzi Band va avanti e chiude 13-14 fase-1.

Ripresa. Il Rubiera è più concreto, 15-15 al 3’, 16-15 al 5’, però dal 15’ la Macagi si proietta verso la garanzia della permanenza in A Gold.

Gianfilippo Centanni