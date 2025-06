Macagi Cingoli ingaggia il talento spagnolo Oier Lezaun Eugui per la Serie A Gold

Adesso c’è anche un giocatore spagnolo nell’organico della Macagi Cingoli in cantiere per il prossimo campionato di pallamano di Serie A Gold. La dirigenza ha definito il contratto per l’ingaggio del terzino sinistro Oier Lezaun Eugui nato a Burlada comunità autonoma della Navarra, classe 2004, altezza 1.80, peso forma 86 kg, proveniente dal Bm Uharte, società basca partecipante all’1 Nacional.

Il giovane difensore si è presentato dimostrando subito di avere idee chiare: "Sono venuto in Italia, accettando la proposta della Macagi Cingoli, per effettuare un passo avanti nella mia carriera e dimostrare qual è il mio effettivo valore. Mi considero un gran lavoratore per la squadra, sono intenzionato a dare il massimo apporto al club che intende disputare una stagione soddisfacente".

Interessante il giudizio espresso dal nuovo allenatore Antonj Làera: "Lezaun Eugui è un elemento molto promettente. Lo abbiamo valutato positivamente visionandone l’impegno in diverse partite: conoscendo il club da cui proviene, riteniamo che il ragazzo abbia il giusto mix per confermare le sue potenzialità. D’altronde uno come lui era necessario averlo a disposizione per consentire di effettuare più ampie rotazioni di giocatori durante le partite".

Gianfilippo Centanni