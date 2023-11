Macagi Cingoli, la realtà territoriale della pallamano. Il giocatore Jaziri diventa istruttore

In Serie A Gold la Pamira Cingoli è la massima espressione agonistica della Polisportiva Cingoli che oltre al proprio settore giovanile, partecipante con le squadre a tutti i campionati delle varie categorie, attua una costante politica finalizzata all’incremento della pratica dell’handball. E piccolepiccoli con entusiasmo per la pallamano, crescono sotto la guida di qualificati allenatori. S’inizia dal basso: dall’avviamento allo sport, con Akim Jaziri candidato istruttore per l’attività promozionale. Jaziri, ala destra in organico alla Macagi Cingoli, soprannome "Saetta" per le sue velocissime scorribande avanti-e-indrè sulla propria corsìa, sta educando all’handball un gruppo di quattordici Under 9: sono previste due lezioni settimanali, di un’ora ciascuna, nei pomeriggi d’ogni martedì e venerdì. Emblematica è l’attenzione con cui la "baby-scolaresca" segue gli ammaestramenti di Jaziri.

Gianfilippo Centanni