Macagi Cingoli: Nuovi Arrivi e Conferme per la Serie A Gold di Pallamano

"Raccordare la spesa alla resa". Così Massimiliano Giulioni, presidente della Macagi Cingoli, sintetizza la filosofia per l’allestimento dell’organico a disposizione dell’allenatore Làera per il campionato di pallamano di Serie A Gold. "Sono partiti alcuni giocatori, tra cui Leo Renaud David – precisa Giulioni – rientrato in Francia per motivi familiari. Pesante anche se risaputa la sua defezione, comunque il complesso che presto sarà ufficializzato è potenzialmente in grado di centrare l’obiettivo di una tranquilla permanenza nella massima serie, disputando belle partite per soddisfare la classifica e il pubblico". Coach Palazzi in Grecia, Làera il sostituto. "Per esperienza e qualità – precisa Giulioni – Làera è in grado di lavorare molto bene: è un po’ scuola-Trillini e in sintonia con Palazzi. Gli affidiamo un buon gruppo: tutti confermati i locali, con l’aggiunta di alcuni ragazzi del nostro vivaio che hanno effettuato il torneo in B, talvolta inseriti da Palazzi ma presto in pianta stabile assieme ai titolari". Tomas Camperio, il dirigente impegnato sul mercato, ha ormai definito le trattative per irrobustire il gruppo. "È in arrivo un terzino serbo – chiarisce Giulioni – fisicamente dotato, eccellente tiratore, con presenze in titolate compagini di A Gold. Era tornato a casa, ma preferisce giocare in Italia. Ci garantiremo qualche atleta già nel giro della Nazionale Under 20, di un portiere da affiancare ad Albanesi perché le difficoltà del campionato richiedono l’apporto di due numeri uno. Dovremmo assicurarci anche un terzino spagnolo, così da avere tutti i ruoli coperti".

Gianfilippo Centanni