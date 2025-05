Macagi Cingoli: Rinnovamenti e Nuovo Allenatore per la Serie A Gold

"Entro la prossima settimana – evidenzia Tomas Camperio – sarà completato l’organico della Macagi Cingoli abbastanza rinnovato tra partenze e arrivi, per disputare un onorevole campionato, il secondo consecutivo, in Serie A Gold". Camperio, cingolano, la carriera da giocatore spesa nella pallamano locale, ora vice presidente con impegni da team manager e per l’operatività da effettuare, d’intesa con la dirigenza, sta completando le numerose trattative comprendenti anche la scelta del nuovo allenatore che sostituirà Sergio Palazzi che dal primo giugno andrà all’Olimpiakos Pireo di Atene come vice di Riccardo Trillini.

Le partenze, allora. "Era scontata quella di Leo Renaud-David – spiega Camperio – che aderendo alle proposte della Macagi aveva detto che a Cingoli avrebbe concluso la lunga carriera effettuata a livello internazionale. Il suo contributo alla permanenza nella massima divisione è stato molto elevato. Poi andranno via il portiere Sebastiano Coppola, il terzino-centrale D’Agostino e il centrale D’Benedetto. Si sta valutando la conferma del centrale Somma".

Le permanenze sono una base rassicurante. "Resteranno tutti i giocatori cingolani – precisa Camperio – e i due stranieri, i terzini sinistri Louay Makhlouf e Seyed Naghavialhosseini. Ovviamente la composizione dell’organico è concertata con il nuovo tecnico che renderemo noto insieme ai nomi degli ingaggiati".

Gianfilippo Centanni