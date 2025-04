Macagi Cingoli supera Bozen 34-28 in una partita emozionante

Macagi Cingoli 34Bozen 28

MACAGI : Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino 2, D’Benedetto 2, Ciattaglia 5, Naghavialhosseini 2, Mangoni 6, Somma 2, Bordoni, Latini, Strappini 4, Renaud-David 4, Compagnucci 1, Gigli, Makhlouf 6. All.: Palazzi.BOZEN: Andelic, Putzer, Trevisiol 2, Martinovic 7, Walker 1, Zanon, Brantsch 5, Sontacchi, Boev 1, Udovcic 12, Dalvai, Gazzini, Galvan. All.: Sporcic.Arbitri: Rinaldi e Tempone di Pescara; commissario: Fioretti.

Note: prima dell’inizio, letto dal segretario Mazzieri un messaggio di cordoglio della Federazione per la morte di Papa Francesco a cui è stato dedicato un minuto di silenzio.

Festante con coach Palazzi sollevato dagli atleti il congedo della Macagi Cingoli che saluta il suo pubblico battendo 34-28 il tenace Bozen. S’inizia mantenendo costante il dinamismo, la Macagi è spigliata, 4-0 al 5’ e il Bozen aggiusta i meccanismi: 6-4 all’8’, ma i Palazzi boys accelerano, 10-5 all’11’, la truppa ospite riduce il divario (10-9 al 15’, 11-10 al 17’). La Macagi tenta la fuga (16-12 al 26’), il Bozen gliela frena (17-16 al 28’) quindi nel giro dell’ultimo minuto di fase-1, sul 18-17 il portiere Francesco Albanesi stronca l’ipotesi del parziale pareggio, con due interventi da battimani. Comunque in avvio di ripresa il Bozen impatta (18-18 al 2’) mantenendo l’equilibrio per ulteriori 4’. La Macagi riprende la corsa (20-18 al 7’) ma è un po’ appannata, preserva al minimo lo scarto: il Bozen non molla, resiste e insiste, rende palpitante l’epilogo, ma una combinazione Makhlouf-Renaud David (32-27 al 27’) propizia lo sprint verso il successo.

Gianfilippo Centanni