Macagi Cingoli trionfa su Pressano: quinto successo consecutivo in massima divisione

Macagi Cingoli

32

Pressano

29

MACAGI : Albanesi, Coppola, Jaziri, D’Agostino, D’Benedetto 1, Ciattaglia 4, Naghavilhosseini 3, Mangoni 3, Somma 1, Bordoni, Latini, Strappini 6, Renaud-David 6, Compagnucci, Gigli, Makhlouf 8. All.: Palazzi.

PRESSANO: Facchinelli, Loizos, Villotti, Rossi N., D’Antino 5, Rossi F. 1, Mazzucchi 4, Pilati 1, Hamouda 9, Piffer, Folgheraiter, Moser, Vagnoni 2, Soria 4, Fraj 3. All.: Dumnic.

Arbitri: Dionisi e Maccarone di L’Aquila; commissario: Fioretti di Camerano.

La Macagi Cingoli traduce l’autentica e coinvolgente sfida-salvezza nel quinto successo consecutivo (mai ottenuto nella massima divisione) battendo 32-29 il volitivo Pressano irriducibile fin quasi al termine della gara connotata da un reciproco ed elevato tono agonistico. Pressano insidioso col poderoso cannoniere Hamouda e il vivace D’Antino in versione-Speedy Gonzales, Macagi dinamica e lucida, con il portiere Albanesi in vena di prodezze come il collega avversario, e Makhlouf contrastato ma subito a bersaglio: suo l’1-0 al 4’, immediata la replica del Pressano che per dieci volte andrà sul pari. Al 15’ la Macagi conduce 9-6, il Pressano ne rode il vantaggio (11-11 al 22’) e fa due passi avanti (11-13 al 23’) sfruttando palle perse dalla Palazzi Band. Sempre graffianti, i rivali dilatano lo scarto (11-14 al 24’) che la Macagi riduce chiudendo 15-15 fase-1.

Nella ripresa, la rapidità manovriera è un po’ meno elevata su ciascun fronte, nel contesto del bilanciamento dei parziali: Albanesi al 5’ para un rigore, poi il Pressano s’impegna per perfezionare l’iniziativa riagganciando (19-19 e 20-20 al 9’ e all’11’) la Macagi che non riesce a mantenere il ridotto divario (22-21 al 12’) anzi va sotto al 13’ (22-23). Strappini ricuce la smagliatura e al 17’ (25-24) riporta in quota la sua truppa. Si prosegue punto-punto, 26-27 per il Pressano al 20’ raggiunto da Mangoni (27-27 al 21’) e scavalcato da Renaud-David (28-27 al 22’) che propizia lo sprint decisivo della Macagi.

Gianfilippo Centanni