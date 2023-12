Macagi, dimostra chi sei. C’è da battere Siracusa

"Battendo il Team Network Albatro Siracusa, la Macagi Cingoli – ammette il dirigente Mirco Mazzieri (nella foto) – avrà il novanta per cento delle probabilità per accedere alla Coppa Italia". Ha una doppia e rilevante importanza la partita casalinga che domani (fischio d’inizio alle 18) la Macagi Cingoli disputerà ospitando il Siracusa. "Alla finale della Coppa Italia di Serie A Gold – precisa Mazzieri – saranno ammesse le squadre classificate dal primo all’ottavo posto, al termine del girone di andata. La competizione è in calendario a Rimini nei giorni 2, 3 e 4 del prossimo febbraio. Attualmente la Macagi Cingoli è ottava con 10 punti: la precede il Sassari a quota 13, la segue a due lunghezze il Siracusa". In base all’attuale regolamento, a fine andata se in graduatoria la Macagi Cingoli non fosse ottava da sola, per l’assegnazione del posto si terrà conto della differenza-reti generale. Dunque l’imminente sfida interna, già di per sé non facile considerata l’insidiosità del Siracusa, prospetta difficoltà che alla Macagi Cingoli richiedono un impegno particolarmente sollecitante.

Intanto c’è la possibilità di dilatare il vantaggio: bene o male, il Siracusa adesso è sotto di due punti. "Però sul conto della squadra siciliana la graduatoria non è veritiera: l’organico del Siracusa – spiega Mazzieri – è stato costruito per effettuare un campionato da quartieri alti, con lo scopo di lottare per i playoff. Certo, finora sono stati altalenanti i risultati che ha fatto registrare, però resta il fatto che il Siracusa ha individualità molto valide: comunque la Macagi Cingoli è pronta per tradurre in un verdetto positivo gli incentivi stimolati dal confronto".