Macerata, la cavalcata dell’Atm non si ferma

Due su due in trasferta per l’ATM Macerata. Dopo il successo ad Albinea e il passo falso casalingo contro il TC Bisenzio di Prato, i marchigiani hanno confermato il loro ottimo momento lontano dalle mura amiche, imponendosi con un nettissimo 6-0 sul TC Alghero nella terza giornata del campionato di Serie A2 maschile. Una prestazione maiuscola quella della squadra guidata dal presidente Fabiano Tombolini. Dopo il successo di Albinea, ecco il pieno anche in Sardegna: sei match, sei vittorie. Un bottino che conferma la crescita del gruppo e la capacità di reagire alla sconfitta iniziale contro Prato.

I quattro singolari hanno raccontato la storia di una giornata perfetta per Macerata. Nel primo campo, Jiri Vesely, il ceco ex numero 35 ATP, ha dominato Juan Bautista Otegui con un perentorio 6-2, 6-4. Il classe ‘93 ha fatto valere la sua classe ed esperienza internazionale. Sul campo centrale, Filippo Mazzola ha proseguito il suo ottimo momento firmando un convincente 6-2, 6-1 contro Luca Fasciani. Convincente anche il successo di Tommaso Compagnucci su Gabriele Maria Noce. Il maceratese ha superato l’avversario con un solido 6-3, 6-4 dopo un’ora e 29 minuti di battaglia. A completare il poker ci ha pensato Edoardo Lamberti, protagonista di una rimonta contro Michele Fois. Sotto di un set (5-7), il giocatore dell’ATM ha ribaltato l’inerzia dell’incontro con due parziali da 6-2 e 6-3.

I due doppi hanno confermato la superiorità dell’ATM Macerata: Nicolas Compagnucci, in coppia con Iacopo Maria Sada, ha superato il duo Fasciani/Serra con un netto 6-1, 6-2, liquidando la pratica in 51 minuti. Altrettanto convincente il successo della coppia Compagnucci/Vesely, che hanno battuto Noce/Otegui con il punteggio di 6-4, 6-3, sigillando definitivamente il 6-0 finale.