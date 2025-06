Macerata Softball lancia crowdfunding per affrontare i costi energetici e di trasporto

"L’aumento spropositato dei costi energetici e dei trasporti mettono in crisi i nostri progetti ed ecco l’idea di avviare un crowdfunding perché un imprevisto potrebbe crearci delle difficoltà". Carlo Migliorelli, presidente del Macerata softball, ha promosso il crowdfunding, un finanziamento collettivo in cui molte persone contribuiscono con piccole somme di denaro per finanziare un progetto. "Siamo una piccola società – aggiunge il presidente – che partecipa al massimo campionato nazionale di A1 dove affrontiamo realtà di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Il nostro è uno sport povero dove allenatori/trici e giocatrici non percepiscono stipendi, studiano o lavorano e dedicano il tempo libero a questa disciplina che amano fortemente". Le spese per gli spostamenti sono rilevanti. "Solo con la prima squadra – dice il presidente – facciamo 5.000 km l’anno, poi siamo l’unica società delle Marche e per fare giocare le ragazze del vivaio, che sono circa 40, partecipiamo al campionato dell’Emilia Romagna e ogni partita è una trasferta perché non giochiamo mai a casa nostra". I costi fissi hanno un peso considerevole. "Tra tesseramenti e tasse gare paghiamo sui 10mila euro, ma ogni imprevisto diventa un problema, penso all’aumento della luce o del carburante".