Macerata Softball: Torneo delle Regioni e Softball School in arrivo

Sono giorni di lavoro nel Macerata Softball per mettere a punto una fase del Torneo delle regioni, sabato 31 maggio si sfideranno le selezioni under 13 di Marche e Lazio, e per il Softball school. Il mese prossimo (25-28 giugno) in città saranno ospiti sei softball school con under 16 provenienti anche da altre regioni, è previsto l’arrivo di 40-50 ragazze. La società maceratese sta puntando con decisione sul vivaio partecipando a più campionati, a cominciare dal mini softball, che coinvolge bambine fino a 10 anni. Questo impegno sta dando i suoi frutti come la convocazione dell’under 15 Carolina Stellon e dell’under 13 Viola Pannelli. Il vivaio maceratese conta su 35 ragazze. Lo staff tecnico è composto da Elisabetta Morresi e Uliana Vallese arricchito da Michela Serrani, giocatrice in A1, che segue le lanciatrici. Dietro l’organizzazione della softball school ci sono Marta Gambella, Fosca Mariani ed Elisa Grifagno, quest’ultima fa pure parte dello staff tecnico delle nazionali under 15 e 18.