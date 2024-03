Macerata Sub. Boom di iscrizioni ai corsi dell’antica società

Boom di iscrizioni in questo 2024 appena cominciato per Macerata Sub. L’associazione appartenente alla Polisportiva Maceratese del tempo libero, in queste settimane ha registrato un’impennata di interesse e di partecipanti a tutti i suoi corsi, dal primo livello Open salendo fino all’Advanced, il Rescue e il Divemaster. Un risultato che appare ancor più bello perché si sta per celebrare un anniversario davvero speciale, nel 2025 si festeggerà il 40° anno di attività. Macerata Sub nacque infatti nel 1985 da un’idea del fondatore Giuseppe Bellesi, storico presidente fino a poco tempo fa, quando ha lasciato il timone a Fabio Scocco. L’associazione è l’unica presente nel capoluogo e la più longeva delle Marche, dopo Ancona, tra quelle che si dedicano alla pratica subacquea. Macerata Sub ha appena organizzato il pranzo sociale e nel frattempo proseguono le lezioni con didattica Padi e Uisp alla piscina comunale di viale Don Bosco. I corsi verranno completati con l’ormai tradizionale weekend all’isola di Ventotene, dove gli aspiranti sub potranno immergersi per la prova finale nelle belle acque del Mar Tirreno, nella zona dell’arcipelago ponziano. Si raggiungerà l’isola (famosa anche per il carcere fatto costruire dai Borboni dove, durante il regime fascista, fu rinchiuso Pertini) il 14 giugno e si rimarrà lì fino al 16, un’esperienza fondamentale per i corsisti ma che affascina anche familiari e accompagnatori vari, tanto che sono già 85 le adesioni.

Andrea Scoppa